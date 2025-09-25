Emery: “Felice della vittoria contro un ottimo Bologna. Io in Italia? Avete già ottimi allenatori”

25/09/2025 | 23:46:34

Unai Emery ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Bologna: “Sono molto contento. Qui in casa ci siamo sentiti protetti dai tifosi e abbiamo disputato una partita seria contro un ottimo Bologna. Tanti duelli individuali, cercano di toglierti il pallone fin dal principio. Abbiamo fatto una buona partita e conquistati i 3 punti, prendendo già distanza da altre squadre. Questa vittoria ci dà fiducia. Io in Italia? Avete già degli ottimi allenatori, li apprezzo e impari guardandoli giocare”.

Foto: Instagram Aston Villa