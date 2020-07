Emery: “Essere al Villarreal mi riempie d’orgoglio. Questo è un progetto ammirevole”

Il nuovo tecnico del Villarreal, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione alla stampa e ai tifosi. Queste alcune delle sue dichiarazioni come riportato dal sito ufficiale del club spagnolo: “Venire a Villarreal è qualcosa che mi riempie. È un progetto ammirevole e stabile e per me è una sfida continuare a dare prestigio a questo club. Spero di poter aiutare e divertirmi lungo la strada. Ho raggiunto risultati e voglio continuare, ma la cosa più importante è godersi il viaggio. Mi sento parte di questa casa, mi sono sempre sentito ben trattato e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Non penso alla fine, ma sogno. I sogni sono gratuiti e sogno un titolo con Villarreal. La cosa bella è la strada, il fatto di poterla godere. Il processo è bello, il processo rende le persone orgogliose di poterlo vivere. Mi sento identificato con la filosofia del club, della cultura dello sforzo, è qualcosa che mi attrae, mi sento in un posto dove il lavoro viene premiato. to parlando di continuità perché è stato fatto un ottimo lavoro. I giocatori se ne vanno e altri arriveranno. La prima cosa è adattarsi al club e vedremo. Dobbiamo lavorare per migliorare.”

Foto: sito ufficiale Villarreal