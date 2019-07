Emery elogia Ceballos: “E’ un grande giocatore”

In conferenza stampa per presentare la sfida al Real Madrid nell’International Champions Cup, il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha parlato anche di mercato e in particolare di Dani Ceballos, centrocampista dei blancos nel mirino dei Gunners: “Stiamo parlando della possibilità di comprare un giocatore, abbiamo diversi nomi sui quali il club sta lavorando. Ceballos è un grande calciatore, lo conosco sin dai suoi primi anni al Betis e poi per quanto fatto nel Real Madrid”.

Foto Twitter Arsenal