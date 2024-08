Emery: “Duran? Non conosco la situazione, ma voglio tenerlo. Credo nel suo potenziale”

Intervenuto ai microfoni di BBC, il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha così parlato di Jhon Duran: “L’impatto di Jhon Duran è stato molto importante perché Ollie Watkins non era ancora in forma per giocare 90 minuti. Crediamo in lui e deve giocare, deve essere pronto ad allenarsi ogni giorno come ha fatto la scorsa settimana e come si è allenato oggi. Non conosco la situazione di Durán ma voglio tenerlo sicuramente, credo nel suo potenziale”.

Foto: Instagram Aston Villa