Emery: “Dopo Juve e Bayern ci attende una difficoltà ancora maggiore. Abbiamo le nostre armi per competere”

Il tecnico del Villarreal, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Liverpool, semifinale di andata di Champions League.

Queste le sue parole: “E’ stupendo essere a questo livello, giocare in uno stadio come Anfield. Trovo naturale essere qui. E ora ci troviamo a un livello di difficoltà maggiore, dopo Juventus e Bayern. Andiamo sull’onda delle esperienze che abbiamo fatto. Servirà concentrazione su ogni aspetto della partita. Giochiamo contro i favoriti per la vittoria della competizione, ma vogliamo essere protagonisti. Non sarà un esito scontato, il rivale può essere superiore a noi, ma abbiamo le nostre armi per poter competere, come abbiamo già dimostrato di poter fare. Non dobbiamo aver timore, dobbiamo giocare con le nostre armi e qualità. I complimenti di Klopp? Fanno sempre piacere, so che sono sinceri, ci tengo però a trasformarli in successo e magari riceverne altri in finale”.

Foto: Twitter Arsenal