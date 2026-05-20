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Emery: “Contento per i tifosi che non vivevano da anni queste emozioni”

20/05/2026 | 23:42:03

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Unai Emery scrive la storia dell’Europa League, vincendo la quinta coppa dopo il successo del suo Aston Villa contro il Friburgo.
Il tecnico ha così parlato a Sky: “Sono molto contento, soprattutto perché ho la fiducia di stare in grandi club che mi hanno insegnato a volere questa posizione. La squadra ha mostrato impegno e voglia di imporsi col proprio gioco”.

Quanto l’Aston Villa merita questa coppa e quanto la merita Emery? “Un grande club già lo è, tra i migliori in Inghilterra e che si guadagna il suo spazio in Europa. Sono molto contento, perché i tifosi stanno vivendo emozioni che da tanto non vivevano”.
Foto: sito Aston Villa