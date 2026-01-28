Emery conferma: “Torna Douglas Luiz? Credo proprio di sì”

28/01/2026 | 15:40:43

Douglas Luiz è vicino al ritorno all’Aston Villa. Come raccontato, il centrocampista, il cui cartellino è della Juventus, in prestito al Nottingham Forest, potrebbe tornare alla compagine di Birmingham.

Lo conferma il tecnico Unai Emery, alla vigilia della gara di Europa League: “Un ritorno di Douglas Luiz? Penso proprio di sì. Dopo gli ultimi aggiornamenti sugli infortuni, dobbiamo gestire il centrocampo centrale in vista delle prossime partite; stiamo coinvolgendo Douglas Luiz per questa ragione. Inoltre, sta tornando Amadou Onana”.

Foto: X Juventus