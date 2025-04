Emery: “Ci aspettiamo un buon risultato contro il PSG. Non ho in mente la formazione, ma un piano generale”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain, il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha così parlato: “Ci aspettiamo un buon risultato nella gara di ritorno. Certo, il fatto che abbiano vinto 3-1 cambia qualcosa. Se cambia molto? No. Perché dobbiamo vincere. Dovevamo vincere con il 2-1 e ora con il 3-1. Ma ora dobbiamo vincere con un gol in più. Watkins? Ha dimostrato di stare benissimo con la prestazione contro il Southampton. Ci alleneremo questo pomeriggio ed è importante vedere come stanno tutti i giocatori. Abbiamo giocato sabato e ci siamo allenati ieri mattina. Dobbiamo allenarci oggi e dare un’occhiata a ogni giocatore. Non ho in mente un 11 titolare, ma ho un piano generale su come dovremmo giocare. Ci stiamo preparando per ogni partita con ogni giocatore. Devono capire come dobbiamo gestirci non solo fisicamente ma anche mentalmente”.

