Emery: “Bailey ci darà una mano, non ha bisogno di ambientamento. Per domenica è a disposizione”

23/01/2026 | 17:06:04

Emery ha parlato del ritorno di Leon Bailey all’Aston Villa, le parole in conferenza stampa: “Leon è tornato e ora credo che potrà darci una mano molto velocemente. Non ha bisogno di un tempo di ambientamento, ci conosce già molto bene. E’ tornato qua in ottima forma e quindi per domenica è a disposizione. Ora quello che ci manca davanti è un sostituto di Malen, poi saremo a posto”.

