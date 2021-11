Emery apre al Newcastle: “Per ora è solo un interesse. Se arriverà un’offerta la valuterò”

Unai Emery, attuale allenatore del Villarreal, sembra essere il principale indiziato per la panchina del Newcastle. L’allenatore del club spagnolo ha parlato nella conferenza stampa dopo la partita di Champions League contro lo Young Boys. Ecco le sue parole: “L’unica cosa certa è che hanno manifestato interesse per me, ma non ho altre notizie. Non c’è nessuna offerta. Se ci fosse, sarebbe tramite il club. Sono concentrato. Non posso dire che me ne vado. Continuerò a preparare la partita di Liga col Getafe, questo è l’atteggiamento che avrò“.

Emery ha poi continuato: “Se arriverà una offerta ne parlerei con il presidente Roig per prendere una decisione condivisa. Prima mi consulterei con lui avendo rispetto per la squadra e per il club. Non posso dire nulla di più. Il primo a essere disagio in questa situazione sono io. Stasera siamo riusciti a isolarci. Per ora c’è solo un interesse e niente più“.

Foto: Twitter Arsenal