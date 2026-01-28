Emery: “Abraham? Con la partenza di Malen era il profilo adatto”

28/01/2026 | 16:00:34

Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, ha parlato in conferenza stampa di un altro tema di calciomercato, ovvero l’arrivo di Tammy Abraham, giocatore che arriva dal Besiktas per sostituire Malen, andato a Roma.

Queste le sue parole: “Abraham lo conoscete. Giocava qui sette anni fa. Quando abbiamo lasciato partire Malen, Tammy era uno dei profili che avevamo puntato”, l’ammissione dello spagnolo di 54 anni. “Il nostro obiettivo era avere due attaccanti di ruolo insieme a Ollie Watkins. Siamo davvero entusiasti di come potrà aiutarci”.

Foto: Instagram Aston Villa