Emerson: “Sto migliorando molto, spero di tornare in Nazionale”

Emerson Aparecido è sempre più vicino al Barcellona. L’esterno brasiliano del Betis, infatti, continua a migliorare di partita in partita e ha collezionato già 3 reti e 5 assist in questa stagione e sembrerebbe aver convinto il club catalano a tentare l’affondo. “Sono migliorato in quasi tutto . – ha dichiarato a FOX Sports – La parte tecnica, il posizionamento, ho imparato molto. Ciò che spicca di più è la mia parte difensiva, che è migliorata tanto. Nazionale? Si parla molto del Seleçao , ma cerco di non ascoltare troppo queste voci. Sto migliorando sempre di più, e spero di tornarci ancora a difendere i colori del mio Paese.”

Foto: AS