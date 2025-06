Emerson Royal vuole tornare al Betis, agente in visita agli uffici del club andaluso

26/06/2025 | 12:15:32

Emerson Royal avrebbe espresso il desiderio di tornare al Betis Siviglia, club in cui ha già militato dal 2019 al 2021. A rilanciare la notizia è El Chiringuito TV, che ha pubblicato su X un video in cui Elvis Garcia, agente del terzino brasiliano attualmente al Milan, viene visto mentre si reca negli uffici del club andaluso per discutere il possibile trasferimento. Questa mossa conferma le voci che circolavano da alcune settimane in Spagna.

Foto: insta Royal