Emerson Royal torna a disposizione di Conceicao: ancora assente Jovic

02/05/2025 | 17:20:04

Finisce l’incubo per Emerson Royal, l’esterno è tornato con il resto dei compagni di squadra, dopo la prolungata assenza a causa dell’infortunio. A cento giorni da Milan-Girona di Champions League, serata dell’infortunio, Emerson Royal è tornato a disposizione dell’allenatore Sergio Conceicao per la prima volta e potrebbe essere convocato per la partita contro il Genoa di Vieira, in programma al Ferraris lunedì sera. Si allena ancora a parte Luka Jovic, il centravanti serbo è ai box e potrebbe non farcela per la sfida contro il Grifone. E in casa rossonera non sembra esserci la volontà di forzare la mano, l’obiettivo è riavere Jovic per la finale di Coppa Italia.

FOTO: X Milan