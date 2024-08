Emerson Royal si presenta: “Il Milan è la squadra per noi brasiliani”

Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino destro ha firmato un contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2028, ovvero per i prossimi 4 anni, con opzione fino al 2029. Su Instagram il club di Via Aldo Rossi ha riportato delle dichiarazioni con le quali si è presentato: “Il Milan è la squadra per noi brasiliani. In Brasile Kaká è un idolo. Non ci ho pensato due volte a scegliere la 22. Essere qui è un sogno”.

Foto: twitter milan