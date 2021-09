Emerson Royal: “Pensavo che il Barça volesse tenermi. Ecco perché mi hanno venduto al Tottenham”

Emerson Royal, nuovo terzino del Tottenham che negli ultimi giorni di mercato l’ha acquistato dal Barcellona, ha raccontato – nel corso di un’intervista a Marca – alcuni retroscena relativi al suo addio dal Barça. : “Ero al Betis e mi era chiaro che sarei tornato a fine stagione al Barcellona, così erano gli accordi da contratto. Pensavo che il club volesse tenermi, ho giocato domenica scorsa titolare e mi sono allenato tranquillamente. A un certo punto mi sono accorto che stavano succedendo tante cose, che il Tottenham parlava col Barcellona, che l’affare era quasi chiuso. Mi hanno chiamato in serata perché volevano parlarmi e lì ho realizzato che volevano vendermi”.

Poi spiega: “Mi hanno detto che la situazione non era buona e che dato il momento complicato era meglio per il club monetizzare dalla mia cessione. Io ho detto ai dirigenti che la mia intenzione era restare e dare il mio contributo in campo al Barcellona. Ma mi era chiaro che ciò che mi stavano dicendo, con le buone, era che dovevo andare via: o sì o sì”.

Infine conclude: “Mi è dispiaciuto il modo in cui mi è stato comunicato. Potevano esserci modi migliori per sistemare le cose”.

Foto: Twitter Barcellona