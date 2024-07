Emerson Royal: “Il Milan è un riferimento per noi brasiliani. Ma non so ancora quale sarà il mio futuro”

Intervenuto ai microfoni di EPTV, Emerson Royal ha così parlato del suo futuro, tornando anche sul tema Milan: “Sono sempre stato uno di quelli che metteva più intensità negli allenamenti, ma questa situazione non fa per me. Non sono un giocatore che sta in panchina, voglio giocare, se non qui… capisco, ma voglio andare da qualche parte dove possa giocare. È un momento molto speciale nel sapere che squadre di questa portata mi vogliono. Il Milan è un riferimento per noi brasiliani. Ma ancora non so quale sarà il futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham