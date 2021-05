Emerson Royal: “Ho l’accordo con il Barcellona, il prossimo anno giocherò con loro”

Emerson Royal, esterno brasiliano di 22 anni, andrà al Barcellona dopo aver trascorso questa stagione al Betis Siviglia. Dal ritiro della sua Nazionale, il giocatore, ha affermato con certezza che la prossima stagione giocherà con la maglia blaugrana: “Ho l’accordo con il Barcellona e voglio rispettarlo. Tutti sanno che ho un contratto triennale con il Barcellona a partire dal primo luglio. E, come già detto, il Barcellona ha già contattato il Betis e ha annunciato di voler contare su di me per la prossima stagione”.

Poi ha aggiunto: “Sono contento perché è il club con cui ho sognato di giocare sin dall’inizio della mia carriera. Avere questo riconoscimento è fondamentale per me. Tutti i giocatori vogliono giocare nel Barcellona. Io voglio arrivare il prima possibile e cercare di dimostrare il mio valore”.

FOTO: Twitter Emerson Royal