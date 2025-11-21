Emerson Royal: “Conte? Può sembrare pesante, ma ti insegna tanto. Soprattutto a essere forte mentalmente”

21/11/2025 | 21:00:55

Emerson Royal, ex terzino del Milan, oggi al Flamengo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche su Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, che Royal ha avuto al Tottenham.

Queste le sue parole: “Antonio Conte è un allenatore che mi ha insegnato tantissimo, soprattutto in termini di mentalità. Parlava molto con me, a volte sembrava pesante, ma io lo vedevo in modo positivo: sapevo che il suo obiettivo era solo far migliorare i giocatori. Lui ha un carattere forte, ma abbiamo condiviso dei bellissimi momenti insieme al Tottenham”.

