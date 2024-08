Emerson Royal dopo Pavlovic. Siamo sulla strada giusta, chiara già da diversi giorni. Il Milan è ormai a un passo dalla striscione, si appresta a chiudere l’operazione per il terzino destro in uscita dal Tottenham scelto in tempi non sospetti e con il gradimento del classe 1999. Siano agli ultimissimi dettagli, operazione da 15 milioni più eventuali bonus.

Foto: twitter Tottenham