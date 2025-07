Emerson Royal al Besiktas: operazione in chiusura

23/07/2025 | 19:55:27

Emerson Royal sta per lasciare il Milan. Il Besiktas è a un passo, ulteriori conferme sono arrivate nell’ultima ora dalla Turchia. Il terzino, arrivato al Milan la scorsa estate e mai convincente, è vicino all’accordo personale, in tal caso raggiungere Istanbul nelle prossime ore. Operazione in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto, manca poco.

Foto: Twitter Milan