Emerson Palmieri: “Vorremmo vincere tutte le partite, ma nel calcio capitano momenti così. L’OM è un grande club, la voglia non manca mai”

31/10/2025 | 17:40:29

Il difensore dell’Olympique Marsiglia, Emerson Palmieri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Auxerre. Queste le sue parole sul periodo di difficoltà della squadra:

“Vorremmo vincere tutte le partite, ma nel calcio capitano momenti così. Negli ultimi tre incontri ci è mancata un po’ di fortuna, questione di dettagli. Siamo comunque fiduciosi: contro Lens e lo Sporting abbiamo giocato bene. Solo nel primo tempo contro l’Angers non siamo stati all’altezza, ma poi abbiamo cambiato atteggiamento. Non è un problema di motivazione. L’OM è un grande club, con tifosi incredibili. La voglia non manca mai. Da quando sono arrivato, abbiamo sempre offerto un buon calcio, a parte la prima parte con l’Angers. Dobbiamo tornare a giocare come contro il PSG, il Real Madrid o lo Strasburgo: quello è il nostro vero volto”.

Foto: Instagram Marsiglia