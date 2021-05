Emerson Palmieri si gode la Champions League

Grande successo per il Chelsea che, ieri, in finale di Champions League, ha battuto il City. Nella squadra blues c’è anche un po’ di Italia: oltre a Jorginho, protagonista in campo, c’è anche Emerson Palmieri. L’ex esterno della Roma è rimasto seduto in panchina per tutta la durata del match. A fine gara anche lui ha festeggiato in gran modo il titolo che ha ottenuto. Una gioia immensa per l’italo brasiliano che adesso si dovrà concentrare sui prossimi Europei visto che sarà, quasi sicuramente, nella lista dei convocati di Roberto Mancini.

FOTO: Twitter Emerson Palmieri