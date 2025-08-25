Emerson Palmieri, scatto del Marsiglia: De Zerbi vuole l’esterno

25/08/2025 | 16:07:31

Emerson Palmieri è molto vicino al Marsiglia secondo quanto riportato da Footmercato. Il laterale classe ‘94 di proprietà del West Ham, sarebbe a un passo dal firmare un biennale con i francesi. Il club allenato da De Zerbi sta cercando un esterno di corsia mancina di grande esperienza e l’identikit di Emerson Palmieri sembra fare al caso del club. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il West Ham nel 2026. Tanta esperienza e anche trofei per l’ex Roma, capace di vincere in carriera l’Europa League 2019, Euro 2020, la Supercoppa Europea 2021, l’Europa Conference League e la Champions League 2021.

FOTO: Sito West Ham