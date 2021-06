Emerson Palmieri: “Non penso tanto al mercato, il futuro non mi preoccupa. Mancini mi ha consigliato…”

L’esterno del Chelsea e della Nazionale italiana, Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con i blues, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese Telegraph. Il calciatore si è soffermato sul suo futuro. “Mancini ci tiene a me e vuole che faccia bene. Mi ha consigliato di cambiare squadra e andare in un club altrettanto ambizioso in modo tale da giocare il più possibile. Sappiamo però che non dipende solo da me, ci sono tanti fattori da prendere in considerazione. Tutto quello che posso promettere oggi è che ogni volta che sarò chiamato in Nazionale, darò il massimo fino all’ultima goccia di sudore. L’Europeo è sempre stato il mio obiettivo. Se non giochi molto devi allenarti e lavorare più degli altri. In questa stagione le cose non sono andate esattamente come previsto, però penso che devo trovare sempre un lato positivo in tutto. In questa stagione ho comunque imparato molto. Il mio futuro? Non penso tanto al mercato. Ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa”.

FOTO: Twitter Emerson Palmieri