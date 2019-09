Emerson Palmieri, la consacrazione da signore di fascia sinistra

Continuità e qualità. L’evoluzione di Emerson Palmieri è stata confermata dall’impegno della Nazionale italiana in Armenia. Una prestazione super, un autentico martello sulla fascia sinistra, qualità e quantità, l’assist per Belotti, ma anche attenzione nella fase di contenimento. L’ultima stagione al Chelsea ha consacrato Emerson Palmieri, al punto che Sarri decise di spodestare Marcos Alonso e di affidargli la maglia da titolare con risultati inequivocabili. La Juve lo avrebbe anche preso qualche mese fa, ma il semaforo rosso del Chelsea era un passaggio obbligato anche per l’impossibilità di individuare un sostituto (mercato bloccato). Ma di sicuro la crescita esponenziale continua, un punto di riferimento fisso sulla corsia mancina e tanti applausi.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro