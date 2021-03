Emerson Palmieri: “La concorrenza con Spinazzola in Nazionale mi motiva. E’ un grande giocatore”

Intervistato da Rai Sport, l’esterno della Nazionale italiana e del Chelsea, Emerson Palmieri, ha parlato della situazione in Nazionale e della concorrenza con Leonardo Spinazzola, che lo motiva molto.

Queste le sue parole: “L’Italia? Non ho mai lavorato con un gruppo così. Siamo una famiglia e la gioia di stare insieme la portiamo anche in campo. Stiamo vivendo un periodo difficilissimo, Convivere con il Covid non è facile, ma non solo ovviamente nel mondo del calcio. Sono dieci giorni un po’ così, fra viaggi e tamponi, ma la soddisfazione di entrare in campo e di vincere è la cosa più importante”.

Sulla Lituania. “L’energia rimane sempre, siamo un grande gruppo, siamo pronti a vincere la partita pur rispettando gli avversari. Non ci sono partite facili al giorno d’oggi, ogni partita può nascondere tante insidie e difficoltà e non può essere sottovalutato nulla. Bisogna fare attenzione massima”

Concorrenza con Spinazzola. “Mi motiva tantissimo, è un grande giocatore, sta facendo una grande stagione alla Roma, ma anche al Chelsea ho compagni di grande valore. Mi piace confrontarmi a questi livelli”.

Futuro in Italia? “E’ presto perché ho ancora 2 anni di contratto. Penso alla nazionale, il mercato è chiuso è non devo pensare ad altro se non al mio lavoro. A giugno vediamo”.

