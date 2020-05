Emerson Palmieri conferma: “Potrei tornare in Italia. Tra Conte e Sarri…”

Il futuro di Emerson Palmieri potrebbe essere nuovamente in Serie A. Il laterale del Chelsea, che piace a Inter e Juve, come raccontato, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Se è possibile un ritorno in Serie A? Può succedere, sì, però ho un contratto col Chelsea e sono felice in Premier. Sarri e Conte? Sono stato con Conte sei mesi, le cose sono state più facili per via della lingua. Poi con Sarri abbiamo fatto un anno meraviglioso”.

Foto: Twitter personale Emerson