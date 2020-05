Emerson allo scoperto: “Posso trasferirmi al Barcellona nel 2021. Con il Betis…”

Emerson Royal è una delle rivelazioni della Liga. Il terzino destro brasiliano, attualmente in forza al Betis ma acquistato in sinergia con il Barcellona, ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Radio Marca: “Sì, posso trasferirmi al Barça nel giugno del 2021, ma fino ad allora rimango qui con Betis. Voglio finire prima questa stagione e poi parleremo del mio futuro, di ciò che faccio o non faccio. Ma ora ho un contratto con il Betis, sono molto felice in questo club e voglio restare”.

Foto: AS