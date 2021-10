Emergenza Milan: Mirante unico portiere sul mercato. E già la scorsa primavera…

L’infortunio di Maignan si aggiunge a quello di Plizzari che lo scorso settembre si è dovuto sottoporre ad un’operazione per tendinopatia rotulea con tre mesi di prognosi. Quindi, prima del nuovo anno solare difficilmente Plizzari tornerà a disposizione. In attesa di conoscere i tempi per il recupero di Maignan, che potrebbe anche tornare dopo la sosta, è normale che – restando con il solo Tatarusanu – il Milan sia andato subito alla ricerca di un portiere. E torna di moda Antonio Mirante, 38 anni, l’unico davvero disponibile sul mercato con tutto il rispetto per gli altri e dopo che Romero ha deciso di andare al Venezia. Mirante non era sul punto di firmare per lo Spezia, come sostenuto da qualcuno nei giorni scorsi, evidentemente aspettava la grande occasione. Assistito da Gabriele Giuffrida, lo stesso agente di Pioli, era stato vicino al Milan già a fine primavera quando poi i rossoneri avevano deciso di lasciare Plizzari come terzo. Adesso, essendo l’unico portiere a disposizione e considerando quando accaduto nei mesi scorsi, è possibile che il Milan gli proponga un contratto per fronteggiare l’emergenza. Sviluppi attesi nelle prossime ore, il portiere è già a Milano per gli ultimi dettagli.

Foto: Twitter Roma