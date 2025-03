Calafiori indisponibile per la trasferta di Dortmund

Spalletti dovrà fare i conti con l’ennesimo infortunio, alla lista si aggiunge anche Calafiori che nei minuti di recupero della sfida contro la Germania si è fermato. Con un post su X la federazione ha annunciato che il calciatore dell’Arsenal, dopo gli accertamenti medici svolti nelle scorse ore è costretto a lasciare il ritiro: “Riccardo Calafiori, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro riportato nella partita contro la Germania, è stato ritenuto indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica e farà rientro al club di appartenenza.”

Foto: Instagram Calafiori