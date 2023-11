Emergenza infortuni PSG: domani c’è il Newcastle

Il Paris Saint-Germain si trova in una situazione critica con una lista degli infortunati che, sebbene stabile, è costellata da assenze di rilievo in vista dell’incontro cruciale di martedì contro il Newcastle. Come riporta Le Parisien, due giocatori chiave, Warren Zaïre-Emery e Marquinhos, saranno indisponibili per l’importante sfida. Zaïre-Emery, alle prese con una distorsione alla caviglia, sarà fuori fino alla pausa internazionale, mentre Marquinhos, nonostante abbia ripreso a correre, dovrà saltare anche la partita contro Le Havre il 3 dicembre. Keylor Navas, reduce da diverse settimane di dolori alla schiena, continuerà la sua convalescenza, aggiungendo ulteriori preoccupazioni al reparto difensivo del PSG.

L’assenza prolungata di Zaïre-Emery e Marquinhos potrebbe avere un impatto significativo sulla solidità difensiva della squadra, mentre la mancanza di Navas contribuisce a un vuoto importante nella porta parigina. La stabilità della lista degli infortunati può essere vista come una buona notizia, ma la sfida per il PSG è ora trovare soluzioni alternative in vista di impegni cruciali. Con il Newcastle in attesa, il club parigino si trova di fronte a un periodo critico, dove la profondità della rosa verrà messa alla prova mentre cerca di gestire le assenze e mantenere alte le proprie ambizioni in campo nazionale e internazionale.

Foto: Instagram PSG