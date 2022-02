Emergenza infortuni per la Roma: anche Zaniolo a rischio per il Verona

Come se non bastassero i problemi di discontinuità di risultati, a limitare la stabilità della Roma ci sono anche gli infortuni. Domenica i giallorossi scenderanno in campo all’Olimpico contro il Verona, ma corrono il rischio di doverlo fare senza diverse pedine. Sarebbero già out Mkhitaryan, Shomurodov e Perez oltre a un difensore e, come suggerito da La Gazzetta dello Sport, la causa potrebbe essere legata ad episodi di Covid. In difesa mancherà pure lo squalificato Mancini, ma l’emergenza non ha risparmiato neanche l’attacco. Infatti Zaniolo, al rientro dalla squalifica, è attualmente alle prese con un problema al quadricipite cosa che mette quantomeno a rischio la sua convocazione. Nel caso in cui il 22 non dovesse farcela, Mourinho potrebbe contare solo su Abraham e Afena-Gyan.

