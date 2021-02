Emergenza in difesa. La Roma riscopre Fazio e Juan Jesus

Falcidiata da continui infortuni, la Roma nella partita di domani contro il Benevento dovrà per forza di cose fare di necessità una virtù. La situazione in classifica è più che buona considerando il terzo posto attuale in piena linea con le aspettative ad inizio stagione. Nonostante ciò, la situazione si complica vedendo il reparto difensivo: fuori Ibanez, Smalling e Kumbulla, in forse Cristante. Paulo Fonseca dovrà fare la conta per vedere su chi poter contare nel reparto difensivo contro i sanniti. Ecco perché hanno cominciato a scaldare i motori Federico Fazio e Juan Jesus. I due sembravano essere finiti fuori dai radar del tecnico portoghese, tanto che per loro si erano aperte diverse porte nella sessione di mercato, salvo poi finire con un nulla di fatto. Adesso potrebbe essere arrivata la loro occasione. Per forza di cose infatti i giallorossi dovranno puntare su almeno uno dei due giocatori per sopperire all’ emergenza. L’argentino sembra essere avvantaggiato rispetto al brasiliano ex Inter, complice la maggior fiducia che l’allenatore sembra riporre in Fazio. Un banco di prova. Per la Roma così da mostrare la propria caratura anche in situazioni di emergenza, per i due giocatori per provare a riscattare una stagione pieni di bassi.

Foto: Twitter Roma