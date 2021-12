Emergenza Covid in Premier League, Ranieri: “Solo oggi ho fatto il primo allenamento con tutta la squadra”

Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida con il West Ham, ha parlato dell’emergenza sanitaria in Inghilterra: “Proprio oggi ho fatto il primo allenamento con tutta la squadra ma è un brutto momento. Lo è perché i giocatori non possono allenarsi adeguatamente e spero che nessuno si faccia male perché quando non ci si allena, il rischio sono gli infortuni. Acquistare solo giocatori vaccinati? Penso che sia una cosa a cui pensare. Se sei vaccinato il Covid comporta piccoli disagi, se non lo sei, devi stare a casa a lungo senza allenarti ed è importante capire chi si è vaccinato e chi no”.

FOTO: Twitter Fulham