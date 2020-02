Emergenza Coronavirus: rinviata anche Udinese – Fiorentina

Il Friuli-Venezia Giulia ha deliberato un provvedimento speciale per contrastare l’emergenza Coronavirus, e all’interno di essa c’è scritto della “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni“, con attuazione immediata con durata fino al 1 marzo 2020 compreso. Da ciò si deduce che Udinese–Fiorentina, programmata in data 29 febbraio 2020, sarà oggetto di rinvio.