Emergenza Coronavirus, Fontana: “I casi di contagio sono aumentati. La nostra volontà è quella di ridurre grandi eventi pubblici”

La minaccia del Coronavirus arriva in Italia con i primi contagi certificati sul territorio nazionale. Sulla scorta di una tale emergenza molti eventi sportivi in programma oggi sono stati rinviati, tra cui tre match del massimo campionato. In tal senso il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha rilasciato un’intervista a Sky Tg24.

“I casi di contagio sono purtroppo aumentati, ora sono 89. Non possiamo né vogliamo chiudere la vita di Milano e della Lombardia. La nostra volontà è quella di ridurre grandi eventi e manifestazioni pubbliche. Ulteriori disposizioni verranno presto promulgate”.

Foto: Twitter personale Fontana