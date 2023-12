Emenalo (Saudi Pro League): “Mbappé? La conversazione con lui è aperta, ma non sappiamo cosa vuole fare”

Michael Emenalo, Director of football della Saudi Pro League, è tornato a parlare del possibile approdo di Kylian Mbappé in Arabia Saudita, con l’attaccante del PSG al centro di numerose voci di mercato: “La conversazione con lui è aperta, ma non sappiamo cosa vuole fare – si legge su Marca -. La nostra posizione è molto chiara: qualunque calciatore di questo tipo sa dove siamo”.

Poi ha proseguito: “Se esiste qualche possibilità o interesse che Mbappé faccia parte di ciò che stiamo costruendo, ora o in futuro, non possiamo rifiutare questa possibilità. È un giocatore che amo. Non posso dire quanto fosse profonda la conversazione. Ma c’era interesse a sapere se Il calciatore era pronto a venire, c’era una società pronta ad accoglierlo e a fargli spazio nella propria rosa”.

Foto: Pagina FB Mbappè