Embolo: “La sconfitta con l’Argentina ha fatto male, ma torneremo più forti”

21/07/2026 | 12:01:56

L’attaccante della Svizzera, Embolo, ha parlato tramite i social del mondiale dei suoi, finito ai quarti contro l’Argentina anche a causa di una sua espulsione.

Le sue parole: “Ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare davvero questa sconfitta. Ancora oggi non riesco a trovare le parole per descrivere la delusione che provo. Spero sinceramente che durante questo Mondiale siamo riusciti a rendervi orgogliosi. Abbiamo dato tutto per questa maglia, per il nostro Paese e per tutti voi. Un enorme grazie allo staff, ai miei compagni, alle nostre famiglie che ci hanno seguito in questo viaggio e a tutta la Svizzera per l’incredibile affetto e sostegno. Ha significato molto più di quanto possiate immaginare. Questa sconfitta fa male, ma non sarà quella a definirci. La Svizzera merita di vivere grandi momenti e continueremo a lottare per regalarveli. Torneremo più forti. La Svizzera tornerà più forte”.

Foto: Instagram Svizzera