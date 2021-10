Embolo: “Con l’Italia senza timore. Ci giocheremo le nostre chance”

Breel Embolo, centravanti della Svizzera, autore ieri sera di una doppietta contro la Lituania, ha parlato a RSI in vista anche dello scontro diretto contro l‘Italia.

Queste le sue parole: “È stata un’ottima serata per noi, sono molto felice di essere riuscito a fare due gol e di aver raggiunto un buon risultato per la mia Nazionale. Sono in forma, mi sento bene, mi piace aiutare la squadra. Siamo positivi in vista dell’Italia. Sappiamo che sono forti, giocheranno in casa, ma andremo a dire la nostra senza timore. Possiamo giocarci le nostre chance per il primo posto”.

Foto: Twitter Euro 202o