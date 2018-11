Elvedi, Rodriguez e tripletta di Seferovic: la Svizzera cala la manita, Belgio schiantato

Nel big match di serata valido per la sesta giornata di Nations League, la Svizzera schianta letteralmente il Belgio calando una pesante e netta manita. A Lucerna finisce 5-2: decidono le marcature personali di Ricardo Rodriguez, Elvedi e Seferovic, l’ex Fiorentina e Lecce si scatena e firma addirittura una tripletta. Per gli ospiti serve a poco la doppietta della stella Hazard. Con questo successo gli elvetici di Petokovic agguantano proprio i Diables Rouges di Martinez in testa alla classifica del Gruppo 2 a quota 9 e, avendo a favore anche gli scontri diretti, volano alle Final Four.

Foto: zimbio