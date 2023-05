Elvedi nel mirino della Roma: conferme anche dalla Svizzera

Ve l’avevamo anticipato il 1 marzo, adesso arrivano conferme anche dalla Svizzera. La Roma è su Nico Elvedi, difensore centrale svizzero che ha fatto molto bene durante la sua avventura al Borussia Mönchengladbach. Il suo contratto con il club tedesco scadrà a giugno 2024, il Borussia gli ha proposto il rinnovo ma senza arrivare fin qui a un accordo. Il Borussia ci riproverà, ma in caso di fumata nera dovrà pensare a una cessione per non perderlo a zero come accadrà con Thuram. E, secondo quanto riportato dal portare svizzero Nau.ch, Elvedi è un profilo che piace alla Roma e il fattore Mourinho potrebbe essere decisivo per lo sbarco del difensore svizzero nella Capitale. Ma il classe ’96 non è l’unico difensore nel mirino dei giallorossi. Infatti, sempre in Germania, la Roma sta seguendo da tempo – come vi avevamo raccontato – anche il profilo di Evan Ndicka, difensore classe ’99 dell’Eintracht Francoforte, i cui agenti hanno già fatto incontrato a José Mourinho a Trigoria, come testimonia la foto pubblicata lo scorso 8 marzo.

Foto: Instagram Elvedi