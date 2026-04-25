Elphege mette aritmeticamente in salvo il Parma: Pisa battuto 1-0

25/04/2026 | 16:55:32

Il Parma piega 1-0 il Pisa grazie al gol di Enphege ed è aritmeticamente salvo. Al 5′ occasione per Vural che prende di sinistro al volo un rimpallo ma Suzuki è pronto. Sugli sviluppi dell’angolo sempre Suzuki allontana. Squilla anche il Parma al 14′. Angolo di Valeri che trova un’area molto affollata, sullo sviluppo Nicolussi Caviglia tenta il tiro sul secondo palo che finisce fuori. All’82’ il Parma trova il vantaggio con Elphege. l giocatore francese si fa trovare pronto sul passaggio al centro di Sorensen e batte Semper. Finisce 1-0, il Parma è salvo.

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