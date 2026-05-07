Elphege: “Durante il Covid assemblavo frizioni per auto. Poi due fallimenti, infine è arrivato il Parma”

07/05/2026 | 16:20:30

Intervistato da L’Equipe, Elphege ha parlato della sua nuova vita al Parma: “Sono sempre riuscito a gestire le mie emozioni. Anche se so che il mio percorso non è uguale a quello di altri, non ho particolari complessi. Non sono uno che pensa troppo alle cose, anche se, quando sono a casa, immerso nei miei pensieri, mi rendo conto di quanto velocemente cambi il mondo del calcio, considerando da dove vengo. Dopo il mio primo anno nella lega nazionale Under 19 e dopo aver conseguito il diploma di maturità, ho iniziato un corso biennale di formazione professionale in gestione aziendale (BTS MCO) tramite un programma di alternanza scuola-lavoro. Andavo meno spesso agli allenamenti, avevo messo da parte il calcio, ma sentivo un vuoto. È durato un anno e mezzo. Uno dei miei zii mi ha detto che il Tours cercava un attaccante. Ci sono andato d’impulso. Era la squadra riserve, in Regional 2, durante il periodo del Covid. Il club è fallito subito dopo, cosa che mi ha colto completamente di sorpresa. Ho lavorato tramite agenzie interinali. Ad esempio, assemblavo pezzi per costruire frizioni per auto”.

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