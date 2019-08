Elmohamady rinnova con l’Aston Villa: è ufficiale

Ahmed Elmohamady rinnova il proprio contratto con l’Aston Villa per un’altra stagione rispetto all’accordo precedente, firmando dunque fino all’estate del 2021. Questo il comunicato ufficiale della società britannica: “L’Aston Villa è lieto di annunciare che Ahmed Elmohamady ha firmato il prolungamento per un’altra stagione del proprio contratto con il club. Unitosi al Villa nell’estate del 2017, il nazionale egiziano ha trovato oltre 40 presenze nella scorsa stagione. Elmohamady ha contribuito con due reti e ha fornito l’assist cruciale per il vantaggio siglato da Anwar El Ghazy nella finale playoff di Wembley. Ha iniziato entrambe le gare del Villa in Premier League da titolare finora e sta per raggiungere le cento presenze con il club“.

Foto: sito ufficiale Aston Villa