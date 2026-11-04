Elmas: “Volevo lavorare con Sarri, non è colpa sua e dobbiamo dargli una mano. Mai capitata una situazione del genere”

04/11/2026 | 15:07:54

Eljif Elmas presenta, in conferenza stampa, la sfida di Conference League contro il Kairat Almaty, in programma giovedì alle 18:45.

Sulle difficoltà del momento e se questa situazione è un unicum nella sua carriera: “Non mi è mai capitata una situazione di questo tipo, forse a Napoli l’anno dopo lo Scudetto dove abbiamo riscontrato difficoltà con Rudi Garcia. Comprensibile il fatto che dopo 10 anni cambiare diventa difficile. Mister Sarri è un grande allenatore. Durante questo ritiro abbiamo parlato tutti insieme come gruppo. Serve pensare prima a domani. La cosa che conterà sarà rialzarsi tutti insieme”.

Sul rapporto con Sarri: “Volevo lavorare con lui dal primo giorno. Sarri è un grande allenatore e dobbiamo dargli una mano. Non è colpa del mister, bisogna capire che è un momento difficile anche per lui. Serve aiutarlo per iniziare a fare le cose per bene”.

Sulla sua leadership: “Ci sono tanti leader tra Kolasinac, Ederson, Sportiello e tanti altri. Posso dare il mio contributo alla squadra. Mi servirà sicuramente tempo per diventare leader di questa Atalanta”.

Sugli approcci sbagliati dei secondi tempi: “Questa cosa non si spiega. Difficile da capire perché non si può entrare nel secondo tempo ed essere fragili. Ci serve capire come essere più compatti anche in questi momenti”.

Foto: Sito Atalanta