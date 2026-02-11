Elmas: “Vergara sta facendo bene. È forte ma ancora deve crescere, non bastano 2-3 partite”

11/02/2026 | 19:34:10

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole:

“Vergara? Sta facendo bene. Come dico sempre , in Italia dopo 2-3 partite subito è boom ma io dico sempre che deve andare piano piano. Sta facendo benissimo, è forte ma ancora si deve crescere, non bastano 2-3 partite, deve giocare sempre così anche nelle prossime partite. Per ora solo tanti complimenti e speriamo che arrivi ai livelli di Hamsik e Insigne. Giovane e Alisson? Sono due ragazzi veramente bravi, ottime persone. Sicuramente ci daranno una mano. Dobbiamo lavorare tutti insieme per essere più compatti e aiutare i nuovi ad ambientarsi. Hanno fatto bene e speriamo ci diano un grande contributo”.

Foto: Instagram Elmas