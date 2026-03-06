Elmas: “Un gol che cercavo da tempo. Obiettivo? Entrare in Champions”

06/03/2026 | 23:27:44

Eljif Elmas, trequartista del Napoli, autore del momentaneo 2-0 contro il Torino, ha parlato a Dazn dopo la gara contro i granata.

Queste le sue parole: “Per me era importante segnare, è stato un periodo difficile: giocavo mediano ma mi sono trovato bene: sono sempre pronto e do il massimo. Sono contento prima di tutto per i tre punti della squadra”.

Qual è il vostro obiettivo adesso? “Abbiamo vinto la Supercoppa, però questo è il passato. Adesso stanno tornando tutti, mancano McTominay e Lobotka, ci sono due partite prima della sosta per le nazionali e sappiamo quanto sono importanti. Dobbiamo raggiungere la Champions, speriamo di mantenere questo gruppo compatto per vincere e poi vedremo cosa succederà”.

Qual è il ruolo che senti più tuo? “In questo momento mi sento più centrocampista, perché sto giocando più da mediano però tutti sanno che mi sento trequartista. Cerco di dare il massimo, per fare quello che mi chiede il mister: posso giocare anche terzino, non è un problema, però mi trovo meglio da trequartista o esterno”.

Foto: sito Napoli