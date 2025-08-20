Elmas, tempistica rispettata: il Napoli prepara l’affondo

20/08/2025 | 16:36:53

Il Napoli aveva deciso di aspettare i primi giorni di questa settimana per preparare l’affondo in direzione Eljif Elmas in uscita dal Lipsia. Dopo quanto vi avevamo anticipato, il 14 agosto avevamo aggiunto che il Napoli sarebbe uscito allo scoperto per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Lipsia valuta il cartellino tra i 13 e i 15 milioni, il Napoli si è inserito proprio quando Elmas stava parlando con il Torino. Ma poi il Napoli ha avuto la precedenza dal centrocampista offensivo per quello che sarebbe un gradito ritorno. Adesso il club di De Laurentiis ha deciso di entrare nel vivo della trattativa.

Foto: Instagram Elmas