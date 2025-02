Elmas scalpita: Karamoh si guarda le spalle

Elmas è, senza ombra di dubbio, uno dei rinforzi più importanti per il Torino in questa sessione invernale di calciomercato. Qualità, fantasia e quantità a disposizione di Vanoli che aveva bisogno di un calciatore con il quale poter cambiare le carte in tavola. Nonostante la sconfitta, il suo ingresso contro il Bologna ha dimostrato quanto potrebbe essere importante per un club come quello granata. Sicuramente la condizione fisica è da rivedere, ma la sua presenza non fa altro che aggiungere pepe all’interno delle gerarchie. E questo aspetto vale soprattutto per Karamoh che, adesso più che mai, dovrà spingere di più se non vorrà perdere il posto da titolare.

FOTO: X Torino